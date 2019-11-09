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Balkondan atlayan üniversiteli Özgecan, hayatını kaybetti

Aydın'da 3. kattaki evinin balkonundan atlayan 22 yaşındaki üniversiteli Özgecan, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı.

09.11.2019 09:51 | Son Güncelleme: 09.11.2019 10:54Balkondan atlayan üniversiteli Özgecan, hayatını kaybetti

'da, üniversite öğrencisi Özgecan A. (22), 3'üncü kattaki evinin balkonundan atladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kız, yaşamını yitirdi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Özgecan A., iddiaya göre, dün saat 22.30 sıralarında Efeler ilçesi Orta Mahalle'deki bir apartmanın 3'üncü katındaki evinin balkonundan atladı.

APAR TOPAR HASTANEYE KALDIRILDI AMA...

Beton zemine düşerek ağır yaralanan Özgecan A.'yı görenler, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, Özgecan A.'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.


Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA

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