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Balkondan balkona "isim şehir" oynadılar

Balkondan balkona "isim şehir" oynadılar Korona virüsü sebebiyle evde kalan çocuklar vakitlerini böyle geçiriyor.

12.04.2020 15:58 | Son Güncelleme: 12.04.2020 16:00
Balkondan balkona "isim şehir" oynadılar
BURSA - Korona virüsü sebebiyle evde kalan çocuklar vakitlerini böyle geçiriyor. 4 çocuk "isim şehir" oynayarak vakitlerini geçirmeye çalışırken, o anlar ise cep telefonuyla kayıt altına alındı.
Bursa 'nın İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi Umut Sokak'ta oturan çocuklar, evlerinin balkonlarına çıkarak balkondan balkona iletişim kuruyor. 4 çocuk sokakta oyun oynayamadığı için farklı bir yol izledi. Küçük çocuklar balkondan balkona isim şehir oyunu oynadı. Ortaya renkli görüntüler çıkarken, o anlar ise cep telefonuyla kayıt altına alındı. Balkondan balkona ’isim şehir’ oynadılar

Kaynak: İHA

Etiketler: Bursa, Genel
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