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Balkondan balkona 'isim-şehir' oynayıp, türkü söylediler

ANKARA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 'evde kal' çağrısına uyan komşu iki apartmanın sakinleri, balkondan balkona 'isim-şehir' oynayıp, türkü söylüyor ve çay içerek vakit geçiriyor.

05.04.2020 08:24 | Son Güncelleme: 05.04.2020 08:24
Balkondan balkona 'isim-şehir' oynayıp, türkü söylediler
ANKARA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 'evde kal' çağrısına uyan komşu iki apartmanın sakinleri, balkondan balkona 'isim-şehir' oynayıp, türkü söylüyor ve çay içerek vakit geçiriyor.

Mamak ilçesinde yan yana bulunan iki apartmanın sakinleri, koronavirüs nedeniyle kendilerini eve kapattı. 'Evde kal' çağrılarına uyarak 20 gündür dışarı çıkmayan ve birbirlerine misafirliğe de gidemeyen iki binada oturan kadınlar, hem komşuluk ilişkilerinin zayıflamaması hem de gün içinde keyifli vakit geçirebilmek için balkondan balkona görüşmeye başladı. Gün içinde sık sık balkonlara çıkan bina sakinleri, 'isim- şehir' oynayıp, türküler söyleyerek eğleniyor. Hemen hemen her gün günün belli saatlerinde balkonda buluşan kadınlar, çay içip sohbet ederek vakit geçirirken, komşuluk ilişkilerini de sürdürüyor.

'MESAFEYİ MUTALAKA KORUSUNLAR'

Türkü söyleyerek komşularını eğlendiren bina sakinlerinden Güler Cengiz, "Virüs ortaya çıktıktan sonra komşularımızla görüşemedik. Bizler de düşünüp bir aktivite bulmaya karar verdik. Kendi aramızda bunu planladık. Her gün balkona çıkıp sohbet ediyoruz, eğleniyoruz. Biz iki bina sakinleri olarak birbirimizle sürekli iletişim halindeyiz, bu sebeple sürekli görüşürdük. Fakat çocuklarımızın ve bizlerin sağlığı açısından artık görüşemiyoruz. 'Komşuluklara ara vermeyelim' diye düşündük. Herkese de bunu tavsiye ediyorum. Aynı bu şekilde iletişimlerini kesmesinler. Fakat bu uzak mesafeyi de mutlaka korusunlar" dedi.

'ŞARKI DA SÖYLERİZ, ÇAY DA İÇERİZ'

Apartman sakini Songül Ürper ise "Bizler komşularla birbirimizin evinde her gün çay içerdik. Bu olay olunca artık balkondan balkona sohbet ediyoruz. Yaklaşık 20 gündür dışarı çıkmıyoruz. Balkona çıkınca ne bulursak yaparız. Şarkı da söyleriz, çay da içeriz, oyun da oynarız. Virüs bizi engelledi; ama balkonumuzu engelleyemedi. Yasak gelene kadar balkondan sohbet edeceğiz. Herkese de bunu yapmalarını tavsiye ederim" diye konuştu.


- Ankara

Kaynak: DHA

Etiketler: Ankara, Mamak, Güncel
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