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Balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

Manisa'nın Demirci ilçesinde iki katlı evin balkonundan düşerek yaralanan 2 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı.

04.02.2020 17:58 | Son Güncelleme: 04.02.2020 17:59
'nın ilçesinde iki katlı evin balkonundan düşerek yaralanan 2 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre Demirci'ye bağlı Ulacık Mahallesi'nde Halit ve Semiha Demirel çiftinin çocukları Ebrar Alya Demirel, oturdukları evin balkonundan düştü.
Olay yerine koşan baba Halit Demirel çocuğunu kucağına alıp yakınlarının otomobiliyle hastaneye doğru yola çıktı. Yolda, olay yerine çağrılan ambulansla karşılaşan Demirel, çocuğu sağlık görevlilerine teslim etti. Küçük çocuk, ambulansla Demirci Devlet Hastanesine götürüldü.
Demirci Devlet Hastanesinde başından yaralandığı belirlenen ve müdahale edilen Ebrar Alya Demirel, buradan Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi. Küçük çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

Demirci, Manisa, Güncel

Kaynak: AA


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