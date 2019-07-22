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Balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı

Kocaeli'nin Başiskle ilçesinde apartmanın 2. katında bulunan evinin balkonundan dengesini kaybederek aşağı düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı.

22.07.2019 12:18 Balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı
Kocaeli'nin Başiskle ilçesinde apartmanın 2. katında bulunan evinin balkonundan dengesini kaybederek aşağı düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Yeşiyurt Mahallesi Düzler Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 2. katında bulunan evinin balkonunda dengesini kaybeden 2 yaşındaki M.A.Ö., dengesini kaybederek aşağı düşerek yaralandı. Küçük çocuğun düştüğünü gören yakınları, durumu hemen 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan M.A.Ö., Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan M.A.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
Başiskele, Kocaeli, Polis, 3. Sayfa

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