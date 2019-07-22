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Balkondan düşen 2 yaşındaki Yusuf, hayatını kaybetti

ADIYAMAN'da, 2'nci kattaki evlerinin balkonunda oynarken beton zemine düşen 2 yaşındaki Yusuf İliter, hayatını kaybetti.

22.07.2019 10:12 Balkondan düşen 2 yaşındaki Yusuf, hayatını kaybetti
ADIYAMAN'da, 2'nci kattaki evlerinin balkonunda oynarken beton zemine düşen 2 yaşındaki Yusuf İliter, hayatını kaybetti.
Olay, gece geç saatlerde Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İliter ailesinin yaşadığı 2 katlı evin en üst katındaki balkonda yalnız başına oynayan Yusuf İliter korkulukların olmadığı balkonda dengesini kaybederek beton zemine düştü. Çocuklarının balkondan düştüğünü fark eden aile durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olan minik Yusuf'u ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Hastanede tedaviye alınan Yusuf İliter doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Çocuklarının ölüm haberini alan aile hastane bahçesinde gözyaşlarına boğuldu.
Minik çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Turgut reis Mahallesi, Güncel

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