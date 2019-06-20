20.06.2019 10:56
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Balkondan düşen çocuk yaralandı

Balkondan düşen çocuk yaralandı

KARAMAN'da Yusuf G. (5), birinci kattaki evlerinin balkonunda oynarken dengesini kaybedip düştü.

KARAMAN'da  Yusuf G. (5), birinci kattaki evlerinin balkonunda oynarken dengesini kaybedip düştü. Yaralanan çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 09.00 sıralarında Larende Mahallesi Yusuf Ziya Göncü Caddesi'nde meydana geldi. Birinci kattaki evlerinin balkonda oynayan Yusuf G., dengesini kaybedip, yaklaşık 3 metre yükseklikten başının üzerine düştü. Oğullarının balkondan düştüğünü fark eden ailenin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yusuf G., ambulanslaKaraman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.


- Karaman
Kaynak: DHA
Karaman,Güncel

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