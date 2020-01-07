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Balkondan atlayan genç kızı battaniye ve çarşaf gererek yakalamaya çalıştılar

Denizli'de bir binanın dördüncü katının balkonundan atlamaya çalışan genç kadını, mahalle sakinleri battaniye ve çarşaf gererek yakalamaya çalıştı ancak başarılı olamadılar. Bahçeye düşen genç kadın, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

07.01.2020 14:41 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:49

'de bir binanın 4'üncü katının balkonundan atlamaya çalışan genç kadını, mahalle sakinleri battaniye ve çarşaf gererek yakalamaya çalıştı. Mahallenin tüm çabalarına rağmen kendisini boşluğa bırakan Yıldız K, bahçeye düşerek ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yakını ise "ne olur ölmedi deyin, tutamadım" sözleri ile gözyaşı döktü.

BATTANİYE VE ÇARŞAFLA TUTMAYA ÇALIŞTILAR

ilçesi Kuşpınar mahallesinde meydana gelen olayda, iddialara göre, Yıldız K. (30) balkona çıkarak atlamaya çalıştı. Bu sırada çevrede gören vatandaşlar bahçeye battaniye ve çarşaf getirdi. Balkonda gelen Yıldız K'nin bir yakını da, atlamaya çalışan kadını tuttu. Ancak tüm çabalara rağmen kendisini boşluğa bırakan Yıldız K. ağır yaralandı. Yaralı kadın Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

"YÜZ ÜSTÜ DÜŞTÜ"

Battaniye ile tutmaya çalışan bir vatandaş ise olayı anlattı. Eczaneye giderken gördüğünü belirten vatandaş, "Eczaneye gidiyordum, bağırma ve gürültü sesi duydum. Baktığımda ise 4'üncü kattan bir bayan sarkmış, kardeşi bileğine kadar tutuyordu. Ben de koştum, battaniye ve yorgan serdik, tuttuk ama en son dayanamadı bıraktı. Yüz üstü düştü toprağın üzerine çok kötü düştü" dedi.

Balkondan atlayan genç kızı battaniye ve çarşaf gererek yakalamaya çalıştılar

Pamukkale, Denizli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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