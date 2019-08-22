Haberler» Güncel» Haber

Balkondan düşen görme engelli öldü

ADIYAMAN'da, dengesini kaybederek evinin 2'nci katındaki balkonundan düşen görme engelli Yusuf Özdüzen (81), yaşamını yitirdi.

22.08.2019 18:34 Balkondan düşen görme engelli öldü
ADIYAMAN'da, dengesini kaybederek evinin 2'nci katındaki balkonundan düşen görme engelli Yusuf Özdüzen (81), yaşamını yitirdi.
Olay, öğlen saatlerinde, Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Görme engelli Yusuf Özdüzen, oturduğu evin 2'nci katındaki balkona çıktı. Bu sırada ayağı kayan Özdüzen, dengesini kaybederek beton zemine düştü. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Özdüzen, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Özdüzen, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Özdüzen'in cansız bedeni otopsi için hastane morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Karapınar, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:52   Edremit Körfezi'nde sazlık alandaki yangın
19:52   Kocaeli Valiliği açıkladı 20 Eylül tarihine kadar kapatılacak-Arşiv
19:52   DHA DIŞ- Rusya'da korkutan yangın
19:51   Edremit Körfezi'nde sazlık alanda yangın (4)
19:49   İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali'nin annesi Sebiha Bali, toprağa verildi
19:47   Adana'da ev yangını
19:47   Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu