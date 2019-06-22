22.06.2019 18:34
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Balkondan düşen KOAH hastası öldü

Balkondan düşen KOAH hastası öldü

ÇORUM'da, oturduğu apartmanın 4'üncü katındaki balkondan dengesini kaybederek düşen, KOAH hastası, 2 çocuk babası Ahmet Baş (50), hayatını kaybetti.

ÇORUM'da, oturduğu apartmanın 4'üncü katındaki balkondan dengesini kaybederek düşen, KOAH hastası, 2 çocuk babası Ahmet Baş (50), hayatını kaybetti.
Olay, saat 15.30 sıralarında Gülabibey Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki 5 katlı apartmanın 4'üncü katında oturan KOAH tedavisi gören Ahmet Baş, balkona çıktı. Baş, iddiaya göre, bir süre sonra dengesini kaybederek, balkondan bina önündeki toprak zemine düştü. Olayı gören apartman sakinlerinin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Baş, ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Baş, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ahmet Baş'ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Polis , olayla ilgili soruşturma başlattı.


- Çorum
Kaynak: DHA
Çorum , Ahmet Baş , KOAH , Güncel

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