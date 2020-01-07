Balkondan düşerek ölen liseli Sedef, toprağa verildi

SİİRT'te dün akşam oturduğu apartmanın 6'ncı katındaki balkondan düşerek yaşamını yitiren Sedef Yıldırım (16), gözyaşları arasında toprağa verildi.
Olay, dün akşam saatlerinde kent merkezindeki Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Oturduğu apartmanın 6'ncı katındaki balkondan dengesini kaybederek düşen lise öğrencisi Sedef Yıldırım'ın cansız bedeni otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Sabah saatlerinde kent merkezindeki Şeyh Musa Asri Mezarlığı'na getirilen Yıldırım'ın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi. Sedef Yıldırım'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.