Haberler » 3. Sayfa » Haber

Balkondan hurda verirken akıma kapılan kadın hayatını kaybetti

BATMAN (İHA) – Batman'ın Kozluk ilçesinde hurdacıya balkondan hurda verdiği sırada elektrik akımına kapılan genç kadın hayatını kaybetti.

02.10.2019 19:34Balkondan hurda verirken akıma kapılan kadın hayatını kaybetti
BATMAN (İHA) – Batman'ın Kozluk ilçesinde hurdacıya balkondan hurda verdiği sırada elektrik akımına kapılan genç kadın hayatını kaybetti.

Edilen bilgiye göre, olay Kozluk İslambey Mahallesi Lise Caddesi'nde meydana geldi. Hurda alıcısına evdeki hurdaları vermek isteyen Sevgi Gezgin (38), damdan sarkıttığı şişin elektrik kablosuna çarpmasıyla akıma kapıldı. Yüksek gelirime kapılan kadın hayatını kaybederken, hurdacı olay yerinden kaçtığı belirtildi. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Kozluk Devlet hastaneye kaldırıldı. - BATMAN

Batman, Kozluk, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
01:17 Beyoğlu'nda tarihi bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı
01:07 Rehin alınan Belediye Başkan Yardımcısı Şentürk'ü Belediye Başkanı Uğur Sertaslan kurtardı
01:07 Başkan yardımcısını rehin alan zanlı tutuklandı
01:04 Kahraman polis, denize atlayıp intihara teşebbüs eden genci böyle kurtardı
00:55 Edremit'te roman mahallesi karıştı: 1 ölü 9 yaralı
00:54 Su borusu bomba gibi patladı, yol çöktü, evleri su bastı
00:53 Muş'ta 1 terörist teslim oldu