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Balkondan kavgayı seyreden gencin başına kurşun isabet etti

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 26 yaşındaki genç, balkondan kavgayı izlediği sırada başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı.

08.04.2020 11:17 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:17
Balkondan kavgayı seyreden gencin başına kurşun isabet etti
Diyarbakır 'ın Bismil ilçesinde 26 yaşındaki genç, balkondan kavgayı izlediği sırada başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı.

Olay, Bismil ilçesi Akpınar Mahallesi Örnek sokağında dün akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Kavga esnasında evde oturan 26 yaşındaki Yakup Demircan, dışarıdan gelen sesler nedeniyle balkona çıktı. Kavgada silahların ateş edilmesi sonucu Demircan'ın başına kurşun isabet etti. Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyarbakır, Akpınar, Bismil, kavga, 3. Sayfa
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