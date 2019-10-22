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Balkondan park halindeki otomobilin üzerine düştü

ANTALYA'da, bir süredir arkadaşının evinde kalan Bahattin D. (57), balkondan park halindeki otomobilin üzerine düşerek, ağır yaralandı.

22.10.2019 09:49Balkondan park halindeki otomobilin üzerine düştü

ANTALYA'da, bir süredir arkadaşının evinde kalan Bahattin D. (57), balkondan park halindeki otomobilin üzerine düşerek, ağır yaralandı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Kalacak yeri olmayan inşaat işçisi Bahattin D., arkadaşının evine yerleşti. İddiaya göre gece yarısı 4 katlı binanın 3'üncü katındaki dairenin balkonuna çıktı. Dengesini kaybedip, binanın otoparkındaki 07 AAU 125 plakalı otomobilin üzerine düştü. Gürültü üzerine dışarı çıkanlar, Bahattin D.'yi kanlar içinde buldu. İhbarla gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları Bahattin D.'yi Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü. İnşaat işçisinin ağır yaralandığı ve hayati tehlikesi bulunduğu bildirildi.

Bahattin D. ile birlikte hastaneye gelen arkadaşı ifade için polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Mustafa Kemal Atatürk, Devlet Hastanesi, Muratpaşa, Güncel

Kaynak: DHA

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