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Yaşlı adam, balkondan park halindeki otomobilin üzerine düştü

Antalya'da bir süredir arkadaşının evinde kalan 57 yaşındaki adam, balkondan park halindeki otomobilin üzerine düşerek, ağır yaralandı. Yaşlı adamın hayati tehlikesi bulunduğu bildirildi.

22.10.2019 10:01

Olay, saat 00.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Kalacak yeri olmayan inşaat işçisi Bahattin D., arkadaşının evine yerleşti. İddiaya göre gece yarısı 4 katlı binanın 3'üncü katındaki dairenin balkonuna çıktı. Dengesini kaybedip, binanın otoparkındaki 07 AAU 125 plakalı otomobilin üzerine düştü.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Gürültü üzerine dışarı çıkanlar, Bahattin D.'yi kanlar içinde buldu. İhbarla gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları Bahattin D.'yi Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü. İnşaat işçisinin ağır yaralandığı ve hayati tehlikesi bulunduğu bildirildi .Bahattin D. ile birlikte hastaneye gelen arkadaşı ifade için polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaşlı adam, balkondan park halindeki otomobilin üzerine düştü

Muratpaşa, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA

YORUMLAR (1)
YAŞLI ADAM:Evladım 72 yaşındayım yaşlı değilim 57 yaşındaki adam orta yaşlıdır zır cahiller sizi gidi!!
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