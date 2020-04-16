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Balkondan sitedeki komşularına konser verdiler

ERZURUM'un Oltu ilçesinde, piyanist kuzenler Mustafa Özden ile Erdi Özden, koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan site sakinlerine moral vermek için evlerinin balkonundan konser verdi.

16.04.2020 08:57 | Son Güncelleme: 16.04.2020 08:58
Balkondan sitedeki komşularına konser verdiler

ERZURUM'un Oltu ilçesinde, piyanist kuzenler Mustafa Özden ile Erdi Özden, koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan site sakinlerine moral vermek için evlerinin balkonundan konser verdi.

Oltu'da Kerem Evler Sitesi'nde oturan amca çocukları piyanist Mustafa ve Erdi Özden, salgın nedeniyle kurallara uyarak evden çıkmayan komşularına her gün bir saatlik bir konser veriyor. Kuzenler, balkona kurdukları müzik aletleri ile komşularını eğlendirip, onlara moral veriyor. Site sakinleri ise geçirdikleri eğlenceli zamanın ardından iki kuzeni alkışlıyor.

Zor günlerde komşularına moral vermeye çalıştıklarını söyleyen Mustafa Özden, "Halkımız evinde sıkılmasın diye kendi çapımızda balkonumuzda komşularımızı, hareketli müziklerle coşturmaya çalışıyoruz. İnsanlarımızın neşelerini bir nebze de olsa artırdık" dedi.

Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağında da konserlerine devam edeceklerini belirten Erdi Özden ise, "Geçen hafta iki günlük sokağa çıkma yasağında insanları güzel duygularına ulaşmasını sağladık. Komşularımızı eğlendirebildiysek ne mutlu bize" diye konuştu.

Site sakinleri ise Mustafa ve Erdi Özdenin bu güzel jestinden dolayı kendilerine teşekkür etti.


Kaynak: DHA

Etiketler: Mustafa Özden, Oltu, Güncel
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