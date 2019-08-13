Haberler» Güncel» Haber

Balkondan terasa düşen çocuk ağır yaralandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde apartmanın dördüncü katından giriş kattaki iş yerinin terasına düşen 16 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.

13.08.2019 22:09
Balkondan terasa düşen çocuk ağır yaralandı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde apartmanın dördüncü katından giriş kattaki iş yerinin terasına düşen 16 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, S.Y. (16), Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir apartmanın dördüncü katındaki evlerinin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle aşağıdaki iş yerinin terasına düştü.
Kız çocuğunun terasta hareketsiz yattığını görenler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı çocuğu düştüğü yerden itfaiye aracının merdiveniyle alıp sokakta hazır bekletilen ambulansa yetiştirdi.
Durumu ağır olan çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Balkondan terasa düşen çocuk ağır yaralandı

Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:02   Bayramın üçüncü gününde kurbanlık satışları sürdü
23:00   Edremit Körfezi'nde trafik durma noktasına geldi
22:58   - Rusya, Şoygu'nun uçağına yaklaşmaya çalışan NATO uçağının görüntüsünü yayınladı- NATO'dan...
22:55   UEFA Şampiyonlar Ligi: Olympiakos: 0 - Başakşehir: 0 (İlk Yarı)
22:52   SPOR Liverpoollu taraftarların İstanbul'da gece eğlencesi
22:51   Bayram tatili çocuklara yaradı
22:50   Şoygu'nun uçağına yaklaşmaya çalışan NATO uçağının görüntüsü yayınlandı