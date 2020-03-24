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Balkondan yaptıkları müzikle evde kalanlara ve sağlık çalışanlarına moral oldular

Kağıthane'de Tulumcu Bahrettin Pıçakçı ve Akordiyoncu Mürsel Akdemir, koronavirüs salgını sebebiyle evlerinde kalan vatandaşlara ve virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına balkonlarından yaptıkları müzikle destek oldu.

24.03.2020 15:38 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:38
Balkondan yaptıkları müzikle evde kalanlara ve sağlık çalışanlarına moral oldular
Kağıthane 'de Tulumcu Bahrettin Pıçakçı ve Akordiyoncu Mürsel Akdemir, koronavirüs salgını sebebiyle evlerinde kalan vatandaşlara ve virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına balkonlarından yaptıkları müzikle destek oldu.

Türkiye'de de görülen koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında tedbirler alınırken zorunlu olmadıkça vatandaşlardan evlerinden dışarı çıkmamaları istendi. Kağıthane, Gültepe 'de tedbirler kapsamında yetkilileri dinleyerek evlerinde kalan ve virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına Tulumcu Bahrettin Pıçakçı ve Akordeoncu Mürsel Akdemir, yaptıkları müzikle moral vererek destek oldu.

"SAĞLIK ÇAŞIŞANLARIMIZ İÇİN MORAL OLSUN İSTEDİK"

Mahalle sakinlerine ve sağlık çalışanlarına moral vermek istediklerini belirten Tulumcu Bahrettin Pıçakçı, "Düğün ve dernek işleri ertelenince müzik işleri ve tulum işleri bitti. Evlere kapanınca canımız sıkılmaya başladı. Ben de balkondan çalmaya başladım. Baktım komşularım eşlik ediyor hep beraber çalıp söylemeye başladık. Millet kapılara ve balkonlara çıkmaya başladı. Bizim için sosyal sorumluluk gibi bir şey oldu. Ayrıca sağlık çalışanlarımız içinde bir moral olsun istedik. Bugünlerin geçmesini istiyoruz" dedi.

"MÜZİKLE MORALLERİMİZİ YÜKSELTİYORUZ"

Mürsel Akdemir ise, "İnsanlara moral vermek için elimizden geleni yapıyoruz. Müzikle morallerimizi yükseltiyoruz. Akordeon ve tulumla virüsü kovacağız inşallah. İnşallah en kısa zamanda düzlüğe çıkarız" diye konuştu.

"SOKAĞIMIZDA KONSER HAVASI ESİYOR"

Sokakta konser havası estiğini belirten Fatma Demir, "İnsanlara güzel bir moral oluyor. İster istemez sıkılıyorlar. O da bizi tulumunu çalarak şenlendiriyor. Hatta akşam 21.00'den sonra daha çok coşuyor. Konser havası esiyor. Çok memnunuz biz. İnşallah bu virüs olayını da bir an önce atlatırız. Önce sağlık diyoruz, sağlık çalışanlarına ayrıca teşekkür ediyoruz. Gece ve gündüz çalışıyorlar. İnsanlarında duyarlı olmasını istiyoruz. Mecbur kalmadıkça evden çıkmasınlar " diye konuştu.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Etiketler : Kağıthane, Gültepe, Güncel

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