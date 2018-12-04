Balkondayken Kurşun İsabet Eden Kadının Ölümü Davası

04 Aralık 2018 Salı 15:34



04 Aralık 2018 Salı 15:34

Kağıthane'de balkondan düğünü izleyen Hülya Özdemir'in havaya ateş edilmesiyle ölümüne yol açıldığı iddiasıyla 4 sanığın yargılandığı davada, asıl fail olarak yargılanan İsmail Hakkı Aygüneş'in "bilinçli taksirle öldürme" ve diğer suçlardan 15 yıla, bir sanığın da 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması, 2 sanığın ise beraatine karar verilmesi talep edildi.İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yedinci duruşmaya, tutuksuz sanık İsmail Hakkı Aygüneş katıldı. Diğer sanık Hüseyin Özgüven'i avukatının temsil ettiği duruşmada, maktul Hülya Özdemir'in müdahil eşi Kemal Özdemir ile yakınları da hazır bulundu.Sanık ve sanık avukatlarının eski savunmalarını tekrar ettikleri duruşmada söz alan müdahil aile avukatı Mehmet Alp, sonradan ifade değiştiren tanıkların beyanlarına itibar edilmemesi gerektiğini söyledi. Avukat Alp, "Diğer kişilerin ellerindeki silah kurusıkı olmakla birlikte tek gerçek silahın sanık İsmail Hakkı Aygüneş'e ait olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Olaydan sonra silahın değiştirilerek emniyete teslim edildiğini düşünüyoruz. Şikayetimiz devam etmektedir, sanıkların cezalandırılmasını talep ediyoruz." dedi.Savcılık mütalaasıEsasa ilişkin görüşü sorulan İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Düzgün, hazırladığı mütalaayı okudu.Mütalaada, 22 Mayıs 2016'da Kağıthane Sanayi Mahalle'sinde bir düğün olduğu ve saat 17.00 sıralarında gelin alma merasimi sırasında, düğün evinin olduğu sokakta çok sayıda şahsın havaya silahla ateş ettiğinin tespit edildiği belirtilerek, maktul Hülya Özdemir'in de merasimi seyretmek için komşusunun 5. kattaki evinin balkonunda bulunduğu ve gelinin bindiği aracın hareket etmesi sırasında açılan ateş sonucu başından yaralanıp olay yerinde hayatını kaybettiği dile getirildi.Olay tanıklarının gelin arabası hareket ettiği anda arabanın önüne geçen bir şahsın, silahla beş el ateş ettiğini söyledikleri ve bununla ilgili araştırma yapıldığı aktarılan mütalaada, ateş eden şahsın olayın meydana geldiği sokakla Sultan Selim Caddesi'nin kesiştiği köşede, bir market işleten sanık İsmail Hakkı Aygüneş olduğunun tespit edildiği ifade edildi."Silah değiştirildi, kovanlar toplatıldı"Bu sanığın evi, iş yerinde yapılan aramada bulunamadığı, telefonunun kapalı olduğu ve 23 Mayıs 2016'da eniştesinin Bursa İznik'teki bağ evinde yakalandığı bildirilen mütalaada, iş yerinde yapılan aramada bir adet tabanca, bir adet şarjör ve 3 dolu fişeğin yakalandığı dile getirildi.Gelen rapora göre Hülya Özdemir'in ölümüne sebep olan kurşunun Aygüneş'in iş yerinden ele geçirilen silahtan çıkmadığının anlaşıldığı da vurgulanan mütalaada, tanık beyanları, atış yeri mesafesi, atış açısı ve atış zamanına göre göre maktulün sanık Aygüneş'in yaptığı atış sonucu öldüğü, olaydan sonra silahın değiştirildiği, olayda kullanılan silahın ortaya çıkmaması için olay yerindeki boş kovanların toplandığı, toplatıldığı önü sürüldü."İnsan öldürme" suçundan dava açılan sanığın neticeyi öngördüğü fakat böyle bir ölüm olayı olmasını istemediğinin kabul edilmesi gerektiği kaydedilen mütalaada, sanığın, "bilinçli taksirle öldürme" suçundan 3 yıldan 9 yıla, "genel güvenliği tehlikeye sokmak" suçundan 6 aydan 3 yıla ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan da 1 yıldan 3 yıla olmak üzere toplam 4 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.Mütalaada, diğer sanık Hüseyin Özgüven'in, "genel güvenliği tehlikeye sokmak" suçundan 6 aydan 3 yıla ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan da 1 yıldan 3 yıla olmak üzere toplam 1 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenirken, "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan dava açılan sanıklar Muhammet Emin Aydın ve Ümit Yardım'ın bu suçtan beraatine, eylemlerinin "başkalarının huzurunu bozacak şekilde gürültüye neden olma" suçunu oluşturması gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmesi talep edildi.Mahkeme heyeti, sanık ve müdahiller ile taraf avukatlarına mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere süre vererek duruşmayı erteledi.Davanın geçmişiKağıthane'de 22 Mayıs 2016'da, Sultan Selim Mahallesi Sultan Selim Caddesi Ayar Sokak'ta, düğünü izlemek için komşusunun balkonuna çıkan Hülya Özdemir (52), havaya ateş edilmesi sonucu hayatını kaybetmiş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı.Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, düğün konvoyu hareket ettiği esnada bazı kişilerin havaya ateş ettiği belirtiliyor. Sanık İsmail Hakkı Aygüneş'in de gelin arabasının önüne geçerek havaya ateş ettiği, komşusunun balkonundan düğün konvoyunu izleyen Hülya Özdemir'in de bu sırada başına mermi isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği ifade ediliyor.Olay sonrasında bazı şüphelilerin silahlarını polise teslim ettiği ancak İsmail Hakkı Aygüneş'in kaçtığı ve bir gün sonra yakalandığı vurgulanan iddianamede, bu kişinin "olası kasıtla kasten öldürme" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 21 yıldan 28 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.Diğer sanıklar Muhammet Emin Aydın ve Ümit Yardım hakkında ise "korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" suçundan 6 aydan 3'er yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, Hüseyin Özgüven'in "korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 1,5 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.