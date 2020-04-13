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Balkonlara çıkan vatandaşlar hep bir ağızdan şarkı söyledi

Balkonlara çıkan vatandaşlar hep bir ağızdan şarkı söyledi İzmir'in Tire ilçesinde evlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlar, hoparlörden çalınan "Bir Başkadır Benim Memleketim" şarkısını hep bir ağızdan söyledi.

13.04.2020 02:51 | Son Güncelleme: 13.04.2020 02:52
Balkonlara çıkan vatandaşlar hep bir ağızdan şarkı söyledi
İZMİR - İzmir 'in Tire ilçesinde evlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlar, hoparlörden çalınan "Bir Başkadır Benim Memleketim" şarkısını hep bir ağızdan söyledi.
Korona virüs (Kovid-19) ile mücadele tüm yurtta sürerken, 2 günlük sokağa çıkma yasağının son akşamında İzmir'in Tire ilçesinde renkli görüntüler ortaya çıktı. Gündüz saatlerinde belediye ve sosyal medya üzerinden yapılan duyuruyla harekete geçen Tireliler, akşam saatlerinde ellerinde bayraklarla ailecek balkonlarda ve camlarda yerlerini aldı. Belediye ilan bürosundan yapılan anonsun ardından Tire'nin her yerinde vatandaşlar bayraklarıyla "Bir Başkadır Benim Memleketim" şarkısını hep bir ağızdan söyledi. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinliğin önümüzdeki akşamlarda da devam edeceği öğrenildi. Balkonlara çıkan vatandaşlar hep bir ağızdan şarkı söyledi

Kaynak: İHA

Etiketler: İzmir, Tire, Genel
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