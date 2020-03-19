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Balkonlardan sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Balkonlardan sağlık çalışanlarına alkışlı destek Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın çağrısıyla saat 21.00'de Türkiye genelinde olduğu gibi Kütahya'nın Domaniç ilçesinde de balkonlara ve sokaklara çıkan vatandaşlar gecelerini gündüzlerine katan sağlık emekçilerini dakikalarca alkışladı.

19.03.2020 22:01 | Son Güncelleme: 19.03.2020 22:02
Balkonlardan sağlık çalışanlarına alkışlı destek
KÜTAHYA - Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın çağrısıyla saat 21.00'de Türkiye genelinde olduğu gibi Kütahya'nın Domaniç ilçesinde de balkonlara ve sokaklara çıkan vatandaşlar gecelerini gündüzlerine katan sağlık emekçilerini dakikalarca alkışladı.
Alkış eylemenin ardından açıklama yapan Hisar Mahallesi Muhtarı Cahit Demiröz, " Bu zorlu süreçte, büyük fedakarlık gösteren bütün sağlık çalışanlarına bizlerde Domaniçliler olarak destek vermek istedik. Alkışlarımızla, dualarımızla her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini isteriz. Hepsine sonsuz teşekkürler. Ellerine yüreklerine sağlık" dedi. Balkonlardan sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Kaynak: İHA

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Balkonlardan sağlık çalışanlarına alkışlı destek
Etiketler : Sağlık

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