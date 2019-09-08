Haberler» genel» Haber

Balkonlarına düşen yavru kuşa bebek gibi bakıyor

Balkonlarına düşen yavru kuşa bebek gibi bakıyorKAYSERİ - Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Muhammet Ali Kılınç, balkonlarına düşen yavru kuşa bebek gibi bakıyor.

08.09.2019 11:07
Balkonlarına düşen yavru kuşa bebek gibi bakıyor
KAYSERİ - Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Muhammet Ali Kılınç, balkonlarına düşen yavru kuşa bebek gibi bakıyor.
Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Muhammet Ali Kılınç, sabah uyandığında evlerinin balkonunda yavru bir kuş gördü. Kuşu doğaya bırakmaya kıyamayan Kılınç, kartondan yaptığı evde kuşu beslemeye başladı. Yaptığı mamayı şırınga ile kuşa yediren Kılınç'ın bu davranışı, çevresindekilerden takdir topladı.
Muhammet Ali Kılınç, "Sabah uyandığımızda kuşu balkonumuzda bulduk. Annesini bulamadığımız için beslemeye karar verdik. Yaptığımız mamayla kuşu beslemeye başladık. İnternetten araştırarak mamasını yaptık. Kuşa, kartonda da mini bir ev yaptık" dedi.
Balkonlarına düşen yavru kuşa bebek gibi bakıyor

Muhammet Ali, Kayseri, Develi, Sabah, Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
11:30   Akdamar Kilisesi yedinci ayin için hazır
11:25   Girişimci kadın evinin bahçesinde 17 bin lirayla başladığı işte şimdi siparişlere yetişemiyor
11:07   Balkonlarına düşen yavru kuşa bebek gibi bakıyor
11:02   Madenler çıkarıldı, 20 bin fıstık ve akasya maden sahasına dikildi
10:31   Selçuk Bayraktar, Akıncı'nın tam güç motor yer testini paylaştı
10:25   Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP binasının önündeki eylemi 6'ncı gününde
10:20   Ormanların atlı koruyucuları yangınlarına karşı teyakkuzda