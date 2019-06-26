26.06.2019 10:44
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Balkonun davetsiz misafiri

Balkonun davetsiz misafiri Balkondaki antene yuva yapan kumruya çocuğu gibi bakıyorKAYSERİ - Kayseri'de yaşayan Hava Göç, evinin balkonunda bulunan antene yuva yapan kumruya, çocuğu gibi bakıyor.

Balkonun davetsiz misafiri
Balkondaki antene yuva yapan kumruya çocuğu gibi bakıyor
KAYSERİ - Kayseri'de yaşayan Hava Göç, evinin balkonunda bulunan antene yuva yapan kumruya, çocuğu gibi bakıyor.
Kayseri'de yaşayan 55 yaşındaki Hava Göç'ün evinin balkonunda bulunan antene kumru yuva yaptı. Birkaç gün sonra kuşun yumurtladığını ve kuluçkaya yattığını gören Göç, kuşla ilgilenmeye başladı. Yavruların çıkmasını dört gözle bekleyen merhametli kadın, kuşa yem vererek onunla sohbet ediyor ve yakından ilgileniyor.
Hava Göç, "Bu kuş 2 ay öncede aynı yerde yumurtladı ama üstünden kalkınca kargalar yumurtalarını alıp götürdü. Şimdi tekrardan buraya yumurtladı. 15 gündür burada yatıyor. Bizde heyecanla yavruların çıkmasını bekliyoruz. Bizim davetsiz misafirimiz oldular. Bizde çok seviyoruz. Yemde veriyorum ama yemiyor. Dışarıdan eşi yem getiriyor. Onu çok seviyorum. Evin bireyi gibi bir şey oldu. Zaman zaman da konuşuyorum" ifadelerini kullandı.Balkonun davetsiz misafiri
Kaynak: İHA
Kayseri , Genel

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