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Balkonuna düşen ebabil kuşuna sahip çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde öğretmen Murat Derin, balkonuna düşen ebabil kuşuna sahip çıktı.

07.04.2020 15:33 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:33
Balkonuna düşen ebabil kuşuna sahip çıktı

Bursa 'nın İnegöl ilçesinde öğretmen Murat Derin, balkonuna düşen ebabil kuşuna sahip çıktı. Barınağa götürülen kuşun tedavisine başlandı.

İnegöl ilçesinde yaşayan sınıf öğretmeni Murat Derin, öğle saatlerinde dairesinin balkonunda, uçmakta zorlanan bir ebabil kuşu gördü. Derin, ebabil kuşunu İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne götürdü. Barınak yetkilileri tarafından, kuşun kanatlarının tutulduğu ve bu sebeple uçma yetisini kaybettiği ifade edildi. Barınaktaki veterinerler, ebabil kuşunu tedavi altına aldı.

Derin, "Bugün mübarek Berat Kandili. Bizim de bu mübarek günde, balkonumuza mübarek bir kuş misafir oldu. Ebabil kuşu, ülkemizde nadir görülen ve Kur'an-ı Kerim'de de ismi geçen bir kuş. Genelde yüksek yerlerde konum alıyor. Balkonumuza nasıl geldiğini bilemiyoruz, su ve yem vermeye çalıştık. Hayvan barınağına teslim ettik, veteriner arkadaşlarımız ilgilenecektir" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Etiketler: İnegöl, Bursa, Güncel
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