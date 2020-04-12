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Balkonundan müzik yayını yapıp, komşularını oynattı

DENİZLİ'de müzisyen Mustafa Bat, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinden çıkamayan komşularını, evinin balkonundan müzik yayını yaparak eğlendirdi.

12.04.2020 17:59 | Son Güncelleme: 12.04.2020 18:00
Balkonundan müzik yayını yapıp, komşularını oynattı

DENİZLİ'de müzisyen Mustafa Bat, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinden çıkamayan komşularını, evinin balkonundan müzik yayını yaparak eğlendirdi. Müziğe eşlik ederek balkonlarında oynayanlar, keyifli anlar yaşarken, ortaya renkli görüntüler çıktı.

Pamukkale ilçesi Hacıkaplanlar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yaşayan 30 yaşındaki müzisyen Mustafa Bat, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde kalan komşularını biraz olsun neşelendirmek için harekete geçti. Evinin balkonuna hoparlörünü yerleştiren Bat, bilgisayarından müzik yayını yaptı. Bat, ailesiyle birlikte balkonda neşeli şarkılar çalıp, oynamaya başladı. Müzisyen Bat'ın açtığı şarkılara komşuları da kayıtsız kalmadı. Çevredeki apartmanlarda yaşayan vatandaşlar balkonlara çıkıp, eğlenceye katıldı. Komşularından bazıları balkonlarından cep telefonlarıyla video ve fotoğraflar çekip bu anları ölümsüzleştirdi.

'MÜZİK RUHUN GIDASIDIR'

Komşularını eğlendirmek için müzik yayını yaptığın belirten Bat, "Sokağa çıkma yasağı nedeniyle evdeyiz. Evde biraz canımız sıkıldı. Balkonda müzik açtım. Herkes çok beğendi. Diğer balkonlara neşe saçtığımız için mutluyuz. Sokağa çıkma yasağı olsa bile mesleğimizi sürdürüyoruz. Müzik ruhun gıdasıdır" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Atatürk Caddesi, Pamukkale, Güncel
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