Ballı Baba Türbesi'ndeki Restorasyon Çalışmaları

Kırıkkale
Valisi Yunus Sezer
, Balışeyh
ilçesinde bulunan Ballı Baba Türbesi'nde devam eden restorasyon çalışmalarını inceledi.
Sezer, incelemelerinde Balışeyh Kaymakamı Mücahit Öztürk ve Belediye Başkanı Ali Dedelioğlu
'ndan restorasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı.
İlçenin sembolü olan Anadolu Selçuklularına ait Ballı Baba Cami'sinin yanında yer alan Ballı Baba Türbesi'nin restorasyon çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini ifade eden Vali Sezer, restorasyon çalışmaları ve çevre düzenlemesinin aslına uygun, Kırıkkale'ye yakışır şekilde en kısa sürede tamamlanacağını söyledi.
Sezer, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.
Yunus Sezer, Kırıkkale, Balışeyh, Güncel
Kaynak: AA