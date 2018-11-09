Ballıkaya Barajı, Sakarya ve Kocaeli'nin İçme Suyunu Karşılayacak

09 Kasım 2018 Cuma 18:02



09 Kasım 2018 Cuma 18:02

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ni (İSU) ziyaret ederek Genel Müdürü Ali Sağlık ile bir araya geldi.Ziyaret ile ilgili açıklamalarda bulunan SASKİ Genel Müdürü Keleş, Sakarya'da inşa çalışmaları devam eden Ballıkaya Barajı'nın iki kentin geleceğine yönelik dev bir yatırım olduğunu, bu anlamda işbirliğinin oldukça önemli olduğunu belirtti.Akyazı Mudurnu Deresi üzerindeki Ballıkaya Barajı inşasının hızla sürdüğünü vurgulayan Keleş, "Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından inşa edilen barajın isale hatlarını, arıtma tesislerini ve enerji yapılarını kurumumuz ve İSU işletecek. Bu kapsamda iki idare arasında bir protokol imzalanacak. Ana protokol ise DSİ ile imzalanacak. Biz bugünkü ziyaretimizde hem bu konuları görüştük hem de yatırımlarımız ve vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetlere ilişkin fikir alışverişinde bulunduk." ifadelerini kullandı.Daha sonra İSU tarafından inşa edilerek faaliyete alınan laboratuvarı gezdikleri aktaran Keleş, İSU laboratuvarı binasının kent için önemli bir yatırım ve kazanım olduğunu vurguladı.Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi olarak kendilerinin bu yöndeki çalışmaları tamamladıklarını ve laboratuvar projesi ihalesini gerçekleştirdiklerini ifade eden Keleş, "Yakın zaman içerisinde de inşaat çalışmalarına başlanacak. Bu vesileyle İSU Genel Müdürü Ali Sağlık ve ekibine gösterdikleri misafirperverlikten dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah işbirliğimiz artarak devam edecek." açıklamasında bulundu.Ziyarette, SASKİ Genel Müdür Yardımcısı Sezar Ercan ile İSU Genel Müdür Yardımcısı Sinan Sokur da yer aldı.