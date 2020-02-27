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Ballıkayalar Tabiat Parkı yeni sezona hazırlanıyor

Büyükşehir Belediyesi ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni sezon hazırlıkları için Ballıkayalar'da incele yaparak eksiklikleri belirledi.

27.02.2020 13:07 | Son Güncelleme: 27.02.2020 13:07Ballıkayalar Tabiat Parkı yeni sezona hazırlanıyor
Büyükşehir Belediyesi ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni sezon hazırlıkları için Ballıkayalar'da incele yaparak eksiklikleri belirledi.

'nin ilçesinde bulunan Ballıkayalar Tabiat Parkı, yaz sezonunda ziyaretçilerini ağırlamak için hazırlanıyor. Bu kapsamda Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda yapılacak yenileme çalışmalarını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü birlikte gerçekleştiriyor. Yapılacak çalışmalar öncesi Büyükşehir ekipleri, önümüzdeki yaz sezonu için Ballıkayalar'da incelemeler gerçekleştirerek eksiklikleri yerinde belirledi. Yakın zamanda eksiklikler giderilerek yaz sezonunda vatandaşların faydalanması sağlanacak. - KOCAELİ

Kocaeli, Gebze, Güncel

Kaynak: İHA

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