Ballon d'Or 2019 Messi'nin

2019 Ballon d'Or (Altın Top) ödülünün bu yıl kazananı Lionel Messi oldu.

2019 Ballon d'Or (Altın Top) ödülleri sahiplerini buldu. Erkeklerde Lionel Messi 6. kez ödülün sahibi oldu. Messi, 5 ödülü bulunan Cristiano Ronaldo da geride bıraktı.

Kadınlarda ise Megan Rapinoe ödülü kazanan isim oldu. Rapinoe; Dünya Kupası, Dünya Kupası Altın Top, Dünya Kupası Altın Ayakkabı ve FIFA Yılın Kadın Futbolcusu ödüllerinin ardından, Kadınlar Ballon D'or'un da sahibi oldu.

(İHA)

Kaynak: İHA