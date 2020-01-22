Haberler » Güncel » BALMEK destekli kurslar açıldı - Haber

BALMEK destekli kurslar açıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları programı kapsamında, Marmara İlçesi Saraylar Mahallesi'nde Ahşap Yakma, Kil Atölyesi ile Muaythai olmak üzere 3 dalda kurs açıldı.

22.01.2020 15:39 | Son Güncelleme: 22.01.2020 15:44BALMEK destekli kurslar açıldı
Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları programı kapsamında, İlçesi Mahallesi'nde Ahşap Yakma, Kil Atölyesi ile Muaythai olmak üzere 3 dalda kurs açıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından, Saraylar Mahallesi sakinlerine nitelikli eğitim verebilmek ve mesleki beceri kazandırmaya yönelik olarak açılan ücretsiz BALMEK kurslarına yoğun ilgi var. BALMEK destekli kurslar hakkında açıklama yapan Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Saraylar Mahallesinde kadınlara yönelik Ahşap Yakma, çocuklara yönelik Kil Atölyesi ile Muaythai dallarında kursların açıldığını bildirdi.

Kursları yoğun ilgi olduğunu işaret eden Başkan Aksoy, "Mahallemizde sosyal bir ortam oluşturan, mesleki ve sanatsal beceri kazandıran kurslarımız kursiyerlerimiz için oldukça verimli geçiyor" dedi. - BALIKESİR

Balıkesir, Saraylar, Marmara, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:48  Denizde kaybolan bekçi 11 gündür aranıyor (2)
19:48  "Zihinlerdeki Engeli Sporla Aşalım" projesi
19:48  Çin'deki koronavirüs salgınında ölü sayısı 17'ye yükseldi
19:48  BM uzmanları, "Prens bin Selman'ın karıştığı hack olayının" derhal soruşturulmasını istedi
19:45  İsrail askerleri zihinsel engelli Filistinliyi gözaltına aldı
22.01.2020 19:49:33