Balmumcu'da Kayganlaşan Yolda Viraja Dönen Motosikletli Genç Kaza Geçirdi

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Balmumcu'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı dönmeye çalışan motosikletli genç, dengesini kaybedince yere düşerek yaralandı. Kaza anı gencin kask kamerasına yansıdı.Beşiktaş Balmumcu Ruhi Bağdadi Sokak üzerinden kayganlaşan yolda seyir halinde olan motosikletli bir genç, virajları dönerek yokuşu çıkmaya başladı. Genç yaklaşık 3 virajı döndükten sonra sokak üzerinde giderken bir anda motosikletin kontrolünü kaybetti. Dengesini kaybeden genç kendini bir anda yerde buldu. Kaza sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralanan gencin sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Kaza anı ise kask kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL