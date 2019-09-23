Balon balığı kız çocuğunun parmağını kopardı

Süveyş Kanalı'ndan Akdeniz'e gelen balon balığının ilk saldırısı Anamur'da gerçekleşti. Kaledran köyünün plajında yüzen 8 yaşındaki çocuğun bir parmağı, benekli balon balığının ısırmasıyla koptu.

ELİ KANLAR İÇERİSİNDE KALDI

Sakarya'nın Erenler ilçesinde oturan Bahadır D. (38) ve ailesi, Ağustos ayında yaz tatili için gittikleri memleketleri Mersin Anamur ilçesinde talihsiz bir olay yaşadı. Anamur Kaledran Plajında Bahadır ve kızı E.B.D. denize girdi. Bu sırada E.B.D'nin çığlık sesleri ile neye uğradıklarını şaşırdılar. Eli kanlar içerisinde kalan küçük kızı baba denizden çıkardı.

PARMAĞININ YARISINI KOPARDI

E.B.D. ambulansla Anamur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk tedavinin ardından Antalya Devlet Hastanesine kaldırılan E.B.D.'nin sol el yüzük parmağının yarısının koptuğu belirlendi. Yapılan operasyonlar sonucunda tedavisi tamamlanan çocuk taburcu edildi.