Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Kanser ilacı yapımında kullanmak için talep oldu, balon balığında avlanma yasağı kaldırıldı - Ekonomi

Kanser ilacı yapımında kullanmak için talep oldu, balon balığında avlanma yasağı kaldırıldı

Taşıdığı toksin nedeniyle karaya çıkarılması yasak olan balon balığı türleri ilaç yapımında kullanılmak için izne bağlı olarak avlanabilecek. Bakan Pakdemirli Kanada'nın kanser ilacı yapmak için için 5 bin ton talebi olduğunu ifade etti.

24.03.2020 10:38 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:03

Daha önce taşıdığı toksin nedeniyle karaya çıkarılması yasak olan balon balığı türleri Kanada'dan kanser ilacında kullanılmak üzere gelen 5 bin tonluk talepten dolayı izne bağlı olarak avlanabilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığının "4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle Akdeniz'de su ürünleri avcılığı yasağı uygulanan bölgelere eklemeler yapıldı. Buna göre, Mersin'in Anamur ilçesi ile Girne arasında kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti su temin hattının bulunduğu alanlar yasak kapsamına alındı.

BALON BALIĞINA UYGULANAN AV YASAĞI KALDIRILDI

Düzenlemeyle, taşıdıkları toksin nedeni ile tüketiminde sakınca bulunan balon balığının karaya çıkarılması ve satılmasına ilişkin yasak kaldırıldı. Buna göre, balon balığı türlerinin avcılığı izne tabi olacak. Avcılığa ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenecek. Pervane/ay balığının avlanmasına ilişkin yasak ise devam edecek.

Kanser ilacı yapımında kullanmak için talep oldu, balon balığında avlanma yasağı kaldırıldı

KANADA'DAN 5 BİN TONLUK TALEP VAR

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı değerlendirmede, Kanada'nın balon balığından kanser ilacı yapımıyla ilgili 5 bin tonluk talebi olduğunu bildirerek, "Arkadaşlar çalışıyor. Bundan sonra balon balığı zehir saçmayacak, balon balığı ilaç olacak." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kanser ilacı yapımında kullanmak için talep oldu, balon balığında avlanma yasağı kaldırıldı

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

Balon balığında kanser ilacı yapımında kullanmak için talep oldu, balon balığında avlanma yasağı kaldırıldı
Etiketler : Sağlık, Yaşam, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Ekonomi Manşet

Haberler

Korona sonrası bir banka daha kredi ödemelerini erteleme kararı aldı Ekonomi
Korona sonrası bir banka daha kredi ödemelerini erteleme kararı aldı
Koronavirüs altın piyasasının kalbini de vurdu! Tamamen kapatıldı Ekonomi
Koronavirüs altın piyasasının kalbini de vurdu! Tamamen kapatıldı
Koronavirüs fırsatçıları şimdi yandı! Rekabet Kurumu devreye giriyor Ekonomi
Koronavirüs fırsatçıları şimdi yandı! Rekabet Kurumu devreye giriyor
Yükselişe geçen altın tutulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Yükselişe geçen altın tutulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum Ekonomi
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum
Albayrak’tan vatandaşı rahatlatacak açıklama: Ödemeler ertelendi Ekonomi
Albayrak'tan vatandaşı rahatlatacak açıklama: Ödemeler ertelendi
Korona salgını Türkiye’de bir sektörü çökertti! Zarar 30 milyon dolar Ekonomi
Korona salgını Türkiye'de bir sektörü çökertti! Zarar 30 milyon dolar
Bağışıklık sistemini güçlendiren ekmek üretildi! Yok satıyor Ekonomi
Bağışıklık sistemini güçlendiren ekmek üretildi! Yok satıyor

Son Dakika Ekonomi Haberleri

11:41 - Trabzon'da bir kitapevinden ilginç 'Evdekal' kampanyası - Ekonomi 11:41 - ATO Başkanı Baran: "Varlığı da yokluğu da kirayı da paylaşalım" - Ekonomi 11:39 - Bir destek paketi de Türk Eximbank'tan - Ekonomi 11:39 - İstanbul Valiliğinden 112, 155 ve 156 uyarısı - Ekonomi 11:37 - Son Dakika: Eximbank kredi ödemelerini erteledi - Ekonomi 11:22 - Kapalıçarşı ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı - Ekonomi 11:22 - Koronavirüs nedeniyle gıdada fahiş fiyat artışı yapanlara ağır para cezası uygulanacak - Ekonomi 11:12 - Yükselişe geçen altın tutulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi 10:48 - Epilepsi krizi geçiren şahsa, koronavirüs korkusundan kimse yardım etmedi - Haberler 10:38 - İspanya'da sokağa inen asker, yaşlıları evlerinde ölü buluyor - Haberler 10:38 - Kanser ilacı yapımında kullanmak için talep oldu, balon balığında avlanma yasağı kaldırıldı - Ekonomi
Loading