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Balon balığının tenekeyi parçalaması kameraya yansıdı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kişinin oltasına takılan balon balığının tenekeyi parçalaması ilginç görüntü oluşturdu.

19.10.2019 15:10Balon balığının tenekeyi parçalaması kameraya yansıdı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kişinin oltasına takılan balon balığının tenekeyi parçalaması ilginç görüntü oluşturdu.
Gemiler adası açıklarında oltayla balık avlayan Fatih Kurt, tuttuğu balon balığının içecek tenekesini parçalamasını cep telefonuyla kaydetti.
Kurt, balık avladığı oltadaki iğneyi bir balığın kesmesi üzerine çelik iğne attığını, balon balığını yakaladığını anlattı.
Balon balığının yaklaşık 50 santimetre boyunda olduğunu anlatan Kurt, "Balığın ağzına teneke tuttum hemen parçaladı. Hiçbir balık böyle yapamaz. Çenesi çelik makası gibiydi. Daha önce böyle bir olayla karşılaşmadım." dedi.

Fethiye, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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