Balon Futbolu turnuvasında çekişmeli final

Başakşehir Belediyesi'nin bu yıl 3'üncüsünü düzenlediği Gençlik Oyunları Balon Futbolu Turnuvası'nda şampiyonlar, final müsabakalarıyla belli oldu. Finalde erkeklerde TOKİ Kayaşehir Anadolu Lisesi, kızlarda ise Mikdat Ağaoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi şampiyon oldu.

Başakşehir Belediyesi Şehit Erdem Özçelik Stadı'nda turnuvanın final ve 3'üncülük maçları oynandı. 11 Kasım'da başlayan turnuvada rakiplerini yenerek tur atlayan lise takımlarının final maçları çekişmeli anlara sahne oldu. Balon içerisinde futbol oynarken zor anlar yaşayan öğrenciler, aynı zamanda eğlenceli dakikalar da geçirdi.

ERKEKLERDE ŞAMPİYON TOKİ KAYAŞEHİR ANADOLU LİSESİ

Erkeklerde final mücadelesi, TOKİ Kayaşehir Anadolu Lisesi ile Başakşehir Sınav Anadolu Lisesi arasında oynandı. Kıran kırana geçen maçta TOKİ Kayaşehir Anadolu Lisesi, maçın son bölümünde bulduğu gollerle şampiyonluğa uzandı.

Turnuvanın 3.'lük maçında ise TOKİ Kayaşehir Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ile Bahçeşehir Atatürk Anadolu Lisesi karşı karşıya geldi. Normal süresi golsüz eşitlikle tamamlanan maçta penaltı atışları sonucunda gülen taraf TOKİ Kayaşehir Mesleki Teknik Anadolu Lisesi oldu.

KIZLAR MAÇLARINDA DA MÜCADELE NEFES KESTİ

Kızlar kategorisinde de final maçları bir hayli çekişmeli geçti. Mikdat Ağaoğlu Çok programlı Anadolu Lisesi takımı ile İstanbul Organize Sanayi Bölgesi Anadolu Meslek Lisesi finalde karşılaştı. Mikdat Ağaoğlu Çok programlı Anadolu Lisesi takımı İstanbul Organize Sanayi Bölgesi Anadolu Meslek Lisesi'ni 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

3'üncülük maçında ise Hacı Fatma Gül Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri gülen taraftı. Başakşehir Anadolu Lisesi'ni 3-0 yenerek turnuva 3.'sü oldular.Turnuvada şampiyonluğa ulaşan lise takımları, plaketlerini Başakşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri Şefi Ayhan Boztepe ve Spor Şefi Şevki Yılmaz'ın elinden aldı.