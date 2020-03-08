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Balon turu hayalleri, Kadınlar Günü'nde gerçek oldu

NEVŞEHİR'de, sıcak hava balon turuna katılmak isteyen 8 kadının hayali '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, belediye tarafından gerçekleştirildi.

08.03.2020 11:17
Balon turu hayalleri, Kadınlar Günü'nde gerçek oldu

NEVŞEHİR'de, sıcak hava balon turuna katılmak isteyen 8 kadının hayali '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, belediye tarafından gerçekleştirildi.

Belediye tarafından vatandaşların istek, talep ve hayallerinin gerçekleştirilmesi amacıyla kentin farklı noktalarına içine istek notlarının atıldığı 'hayal kutusu' yerleştirildi. 8 Mart Dünya Kadınlar günü öncesi açılan kutularda, kadınların çoğunluğunun en çok sıcak hava balonuna binmeyi hayal ettikleri öğrenildi. Bunun üzerine 100 aşkın kadın arasında yapılan çekilişte 8 kadın belirlendi. Yakınları ile birlikte sabahın erken saatlerinde Nevşehir 'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesindeki sıcak hava balonu kalkış alanına gelen kadınlar, kalkan sıcak hava balonuyla Kapadokya bölgesinin doğal ve tarihsel değerlerini havadan izleme imkanı buldu.

'MUTLULUK YAŞIYORUM'

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğrencisi Esma Yılmaz, hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Kapadokya bölgesini hep havadan izlemeyi istemiştim. Ama bunu bugüne kadar gerçekleştirememiştim. Bu hayalimi yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum" dedi. Ev kadını Esra Ekici ise, unutamayacağı bir 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yaşadığını söyledi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Nevşehir, Güncel
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