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Balon ve Türk bayraklarıyla donatılan jandarma aracı çocuklarla buluştu

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde jandarma ekipleri, korona virüs nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda evlerinden çıkamayan çocuklar için jandarma araçlarını balon ve Türk bayraklarıyla donatarak mahallelerde çocuklar ile buluştu.

23.04.2020 16:00 | Son Güncelleme: 24.04.2020 09:13
Balon ve Türk bayraklarıyla donatılan jandarma aracı çocuklarla buluştu
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde jandarma ekipleri, korona virüs nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda evlerinden çıkamayan çocuklar için jandarma araçlarını balon ve Türk bayraklarıyla donatarak mahallelerde çocuklar ile buluştu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda 31 şehirde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda evlerinden çıkamayan çocukları jandarma ekipleri unutmadı. Akyazı ilçesi Dokurcun Jandarma Karakolu ekiplerince jandarma araçları balon ve Türk bayraklarıyla donatıldı. Daha sonra Dokurcun Jandarma Karakolu sorumluluk bölgesinde bulunan mahalleler bir bir gezen ekipler çocuklar ile buluştu. Ekiplerce jandarma araçlarından 23 Nisan müzikleri çalınarak, çeşitli hediyeler ile çocukların bayramı kutlandı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Etiketler: 23 Nisan, Jandarma, Güncel , Haber
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