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Balotelli devre arasında Brescia'dan bedelsiz ayrılabilir

Brescia Başkanı Massimo Cellino, Mario Balotelli'nin devre arasında takımdan bedelsiz bir şekilde ayrılabileceğini ifade etti.

03.12.2019 16:00 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:12

İtalya Ligi'nde Brescia forması giyen Mario Balotelli'nin devre arasında takımdan ayrılabileceği ifade edildi. Brescia Başkanı Massimo Cellino, İtalyan basınında yaptığı açıklamada oyuncunun ocak ayında takımdan ayrılabileceğini ifade etti.

İngiltere Premier League ekiplerinden Manchester City ve Liverpool'un da formasını giyen Mario Balotelli'nin doğduğu kentin takımı Brescia'daki macerası da kısa sürecek. Irkçı saldırıların hedefindeki ve bekleneni veremeyen Balotelli için açıklama yapan kulüp başkanı Massimo Cellino, "Ocak ayındaki transfer döneminde ayrılabilir" dedi.

"BELKİ DE BASİT OLANI DÜŞÜNÜYOR"

Brescia formasıyla 8 maça çıkan ve sadece 2 gol atabilen Balotelli, Hellas Verona maçında sahayı terk etme tehdidiyle gündeme gelirken; Cellino, katıldığı bir İtalyan televizyon programında, oyuncunun form durumuna vurgu yaptı. Cellino, "Mario üzgün; çünkü istediği oyunu oynayamıyor" ifadeleri kullandı ve "Seri A'da hayatta kalmak büyük fedakarlık istiyor ve belki de o basit olanı düşünüyor. Ocak ayında, bedelsiz olarak kulüpten ayrılabilir. Bu dakikada, kendisi için en iyi yolu seçmeye ihtiyacı var" diye konuştu.

Daha önce Balotelli'nin takımdaki yerini kaybetmesiyle ilgili soruyu, "Balotelli, siyah ve beyazlamaya çalışıyor" şeklinde yanıtlayan Cellino için kulüp açıklama yayınlamış ve sözlerin imalı olduğuna vurgu yapmıştı.

"APTALCA BİR ŞEY SÖYLEDİM"

O sözleri dramatize etmek için kullandığını söyleyen Massimo Cellino, "Irkçılık mı? Ben bir katolikim ve ırkçı olamam" ifadeleriyle savunurken," Sözlerim maksadının dışında kullanıldı. Aptalca bir şey söyledim, sadece şaka yapmıştım" diye konuştu.

Seri A'da son sırada bulunan Brescia, teknik direktör Fabio Grosso'nun görevine dün son verdi.

Balotelli devre arasında Brescia'dan bedelsiz ayrılabilir

Mario Balotelli, Spor


HABER YORUMLARI (1)
BOSSS:Balotelli idolü olan çakma boletelliye 13 milyon avro verip. Balotelli geliceği zaman disiplinsiz diyen teknik adamlarımız var. Marsilyadan da Nıcceden de ayırılırkende bonservisi elindeydi. İstanbul gecelerine akar ama ligde de milletin içinden geçer. Sorunlu adamdır fakat efsane adamdır.
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