Galatasaray 'da Mario Balotelli'yle ilgili transfer gelişmeleri yaşanıyor. Maaşında indirim istenen Radamel Falcao'nun ayrılması halinde İtalyan yıldız ilk seçenek haline geldi. Sporseverler yaşanan gelişme üzerine Balotelli kimdir? Mario Balotelli hangi takımlarda oynadı? Balotelli hayatı ve biyografisi gibi konuları araştırdı.

MARİO BALOTELLİ KİMDİR?

Doğum tarihi: 12 Ağustos 1990, Palermo, İtalya

Kaç yaşında: 29 yıl yaşında,

Boy: 1,9 m

Kilo: 95 kg

Şu andaki takımı: Brescia Calcio (#45/ Forvet)

Maaş: 3,7 milyon EUR (2016)

Mario Barwuah Balotelli asıllı İtalyan millî futbolcudur. Forvet mevkiinde görev yapan Balotelli, Brescia'da forma giymektedir. Profesyonel futbol kariyerine Lumezzane'de başladı. Daha önce 2 kez Barcelona altyapısında denendi. 2007 yılında Internazionale ile sözleşme imzaladı.Balotelli'yi takıma getiren Roberto Mancini'ydi fakat Balotelli'nin disiplinsiz davranışlarından dolayı takımdan ayrılma kararı aldı. Balotelli, yeni koçu José Mourinho ile zoraki ve pek de iyi olmayan ilişkiler içerisindeydi. Mart 2010'da İtalyan TV şovu Striscia la notizia'da Milan taraftarı olduğunu söylemesiyle sorunları daha da büyüdü.Bu olay onun Inter'de uzun bir kariyer olasılığını bitirmişti. Balotelli, Ağustos 2010'da Manchester City ile sözleşme imzaladı, kariyeri esrarengiz bir şekilde sürprizlerle devam etti. Balotelli, ilk kez Ağustos 2010'da Fildişi Sahili ile yapılan dostluk maçında İtalya millî takım formasını giydi.

MARİO BALOTELLI'NİN FUTBOL KARİYERİ

Futbola 5 yaşında "San Bartolomeo'da başladı ve 12 yaşında Lumezzane ile devam etti. Mario çok çabuk gelişerek birkaç yıl sonra A takıma yükselecek seviyeye ulaştı. Nisan 2006'da, 15 yaşındayken Serie C1'e yükselen takımda boy gösterdi. Lumezzane ile ilk resmi maçına Padova karşısında çıktı.

Internazionale Milano

Aynı yıl haziran ayında üvey kardeşinin girişimleriyle denenmek üzere Barcelona'ya gitti. 3 maçta attığı 8 golle Barcelona'nın dikkatini çekti ama Mario'nun vatandaşlık durumu konusundaki belirsizlik sorun yarattı. Mario 18 yaşına kadar Balotelli ailesinin resmi oğlu olarak değerlendirilmiyor, Ganalı sayılıyordu. Ancak, İtalyan kulüpleri onunla ilgileniyordu. Fiorentina ve Inter onun için kıyasıya bir mücadeleye girdi ve sonunda bu yarıştan galip çıkan ekip mavi-siyahlılar oldu. Milano şehri kendi evine daha yakındı ve İnter kulübü onu her gün Concesio'daki evinden aldırıp bıraktırmayı vadetmişti. Altyapıdaki bir sezonun ardından Inter'in genç takımını Viareggio'daki gençler turnuvasında şampiyonluğa taşıdı. Balotelli, A takımı formasını ilk kez 16 Aralık 2007 tarihinde giydi. Teknik direktör Roberto Mancini, İnter'in 2-0'lık Cagliari galibiyetiyle sonuçlanan maçın 90. dakikada onu oyuna aldı. Üç gün sonra Reggina ile oynanan kupa maçında deplasmanda sahaya ilk 11'de çıktı ve 2 gol attı. Balotelli, 1 ay sonra Coppa Italia çeyrek finali rövanşında Juventus karşısında forma şansı buldu. İnter'in 3-2'lik galibiyetinde kilit isim oldu. Serie A'da ilk golünü 6 Nisan 2008'de deplasmanda 2-0 kazanılan Atalanta maçında kaydetti.

Manchester City

2010-11 sezonu öncesi 20 yaşında Manchester City'ye transfer oldu. Manchester City kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Balotelli 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Balotelli, 2 Ekim 2010'da bir hapishanede kadınlar koğuşunu basmak istmesi sonucu gözaltına alındı ve yarım saat sonra serbest kaldı.

Balotelli en son olarak Fa Cup 3. turunda Watford ile karşılaşacak olan City yaptığı idmanda Mancini ile kavga etmiştir.

AC Milan

2012-13 sezonunda Milan'a transfer oldu. Roberto Mancini ile yaşadığı sıkıntılar nedeniyle Manchester City'den ayrılmasına karar verildi. Internazionale'da oynarken arkadaş ortamında kulübün rakibi Milan'ın formasını giymesiyle gündeme gelen Mario 2013 devre arasında AC Milan ile anlaştı. AC Milan, Balotelli'nin 45 numaralı formayı giyeceğini açıkladı. Milan formasıyla çıktığı ilk resmi maçta 2 gol kaydetti.

Liverpool FC

2014-2015 sezonunda Liverpool FC'ya 20 Milyon € karşılığında transfer oldu.

Nice

31 Ağustos 2016'da, yaz transfer döneminin son günü, Balotelli bonservissiz transfer üzerinde Nice takımına katıldığını açıklandı.

Balotelli, 4 Kasım 2008'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Kıbrıs takımı Anorthosis Famagusta'ya gol atarak, "UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç İnter Milanlı futbolcu" unvanına 18 yıl 85 günlükken sahip oldu. Daha önceki rekorsa, 18 yıl ve 145 günle Obafemi Martins'e aitti. Nisan 2009'da İnter Milan formasıyla Juventus'a gol attığı 1-1 berabere biten maçta Juventuslu taraftarların ırkçı tezahürata maruz kalması sonucu İtalya Futbol Federasyonu tarafından Juventus'a sahasındaki bir maçı seyircisiz oynama cezası verilmiştir.

MİLLİ TAKIM

Teknik direktör Pierluigi Casiraghi, Balotelli'ye İtalya 21 yaş altı millî futbol takımında ilk kez 15 Kasım 2006'da Danimarka karşısında forma şansı vermiştir.İtalya 21 yaş altı millî futbol takımıyla toplamda 8 kez millî olup 4 gol atmıştır. 28 Haziran 2012 tarihinde oynanan 2012 Avrupa Şampiyonası Yarı final maçında attığı 2 golle İtalyan futbol tarihine geçti. Avrupa Futbol Şampiyonalarında bir maçta iki gol atabilen ilk İtalyan oyuncu 1996 yılında Rusya'ya iki gol atan Pierluigi Casiraghi idi. Balotelli bu maçta attığı iki golle bunu başarabilen 2. oyuncu oldu. Ayrıca İtalya millî takımı bu iki golle Almanya'yı 2-1 yenerek 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde İspanya'nın rakibi oldu. Finalde ise İspanya'ya 4-0'lık bir skorla yenildiler.

MARI BALOTELLİ 2019-2020 SEZONU PERFORMANSI

Balotelli bu sezon 19 maçta 5 gol kaydetti. Kariyeri boyunca ise 396 maça çıktı. 161 gol, 33 asisti bulunuyor.