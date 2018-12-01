Batman Balpınar Belediyesi Aday Adayı Ekmiş Faaliyetlerini Sürdürüyor

Genç ve dinamik belediye başkan aday adayı İmadettin Ekmiş; "Balpınar beldemizin sorunlarını çok iyi biliyoruz, seçilmem durumun da Balpınar belde halkımızla tek vücut olup, beldemizin sorunlarını birlikte çözeceğiz, iş hayatındaki tecrübelerimi artık kendi halkım için değerlendirmek istiyorum." dedi.

"BALPINAR'IN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRECEK BİR ADAY"

Ekmiş "Doğma büyüme Balpınar beldeliyiz, burayı ve sorunlarını çok iyi biliyoruz. Halkımız bize teveccüh edip Balpınar'ın çehresini değiştirecek aday yorumları yapıyor, bu ilgiye layık olmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

İMADETTİN EKMİŞ KİMDİR?

Ekmiş, ilk ve orta öğrenimini Balpınar'da tamamladı. Evli ve üç çocuk babası olan İmadettin Ekmiş, erken yaşlarda iş hayatına atıldı. Genç iş adamı hala Balpınar'da ikamet etmektedir.