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Balpınar Belediyesinden dezenfekte çalışmaları

Batman'ın merkez Balpınar Belde Belediyesi, koronavirüsüne karşı dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

21.03.2020 12:10 | Son Güncelleme: 21.03.2020 12:16
Balpınar Belediyesinden dezenfekte çalışmaları
Batman 'ın merkez Balpınar Belde Belediyesi, koronavirüsüne karşı dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
Balpınar Belediye Başkanı Hüseyin Geylani, yaptığı açıklamada, belediye bünyesinde kurulan ilaçlama ekibinin, salgın süresince yoğun bir çalışma yürüteceğini söyledi.
Tüm personelin maske ve eldivenle çalıştığını ifade eden Geylani, "Belde sakinlerimizin temas edebilecekleri alanlar tamamen dezenfekte edildi. 6 cami, 5 okul 3 kıraathane, 3 market, 3 sağlık ocağı ve belediye binamızın da içinde bulunduğu yerleri ilaçla dezenfekte ettik. Salgına karşı gerekli önlemleri aldık. Tedbir bizden takdir Allah'tan." diye konuştu.
Koronavirüsün kesinlikle hafife alınmaması gerektiğini aktaran Geylani, belediye olarak her türlü tedbiri aldıklarını, almaya da devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Etiketler : Hüseyin Geylani, Balpınar, Batman, Güncel

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