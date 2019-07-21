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Tacizcisini öldüren kadının gelinleri de gözaltında

Giresun'da, kendisine sözlü tacizde bulunduğunu iddia ettiği adamı baltayla öldürüp cesedini yakan kadının gelinleri de gözaltına alındı.

21.07.2019 15:36

Giresun'da, kendisine sözlü tacizde bulunduğunu iddia ettiği Sadık Şenel'i (69) baltayla öldürüp, üzerine kolonya dökerek varilin içinde yaktığını söyleyen F.Ş. (65) ve iki oğlunun ardından, gelinleri N.Ş. ve A.Ş. de gözaltına alındı. Şüphelilerin sorguları sürerken, ekipler, cesedin ayrı yere gömülen baş kısmını arıyor.

Giresun'da, merkeze bağlı Boztekke köyünde oturan Sadık Şenel, geçen hafta çıktığı evine geri dönmedi. Yakınlarının ihbarı üzerine jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri arama çalışması başlattı. Ekipler, Ayaroğlu Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde fındık bahçesinde yanmış ve parçalanmış erkek cesedi buldu. Çalışma başlatan ekipler, cesedin Sadık Şenel'e ait olduğunu belirledi. Olayın ardından jandarma, bahçe sahipleri F.Ş. ile oğulları A.Ş. ve Y.Ş.'yi gözaltına aldı.

F.Ş. ifadesinde Sadık Şenel'i kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. F.Ş., dul olduğunu ve bunu bilen Sadık Şenel'in kendisini sürekli sözle taciz ettiğini ileri sürdü. F.Ş., Sadık Şenel'i baltayla öldürdüğünü, kolonya dökerek cesedini varilin içinde yaktığını söyledi.

KESİK BAŞ ARANIYOR

Anne ve iki oğlunun jandarmadaki sorguları sürerken, ailenin gelinleri N.Ş. ve A.Ş. de gözaltına alındı. Aile üyeleri çapraz sorguya alınarak, olayın aydınlatılmaya çalışıldığı öğrenildi. Şüphelilerin sorgularının ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

Öte yandan, farklı yere gömüldüğü belirlenen cesedin baş kısmı için jandarmanın arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Tacizcisini öldüren kadının gelinleri de gözaltında
Kaynak: DHA
Jandarma, Giresun, 3. Sayfa, Güncel

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