28.06.2019 17:43
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Balya Belediyesinden açıklama

Balya Belediyesinden açıklama

Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga hakkında sosyal medyada şahsi borçları ile ilgili çıkan ve hapse gireceği iddia edilen haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga hakkında sosyal medyada şahsi borçları ile ilgili çıkan ve hapse gireceği iddia edilen haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Başkan Orhan Gaga Balya Belediyesinin sosyal medya sayfasında yayımlanan mesajında, "Balya Belediyesi ve Belediye Başkanı olarak Orhan Gaga'nın şahsı hakkında iftiralar, yalan haberler ve hakarete varan paylaşımlar göreve başlanılan tarihten bu yana devam etmektedir. Ancak son olarak bugün 28.06.2019 Belediyemiz ve Belediye Başkanımız hakkında başlatılan karalama kampanyası siyasal ve demokratik eleştiri çizgisini aşarak kişilik hak ve özgürlüklere saldırı halini almıştır. Yapılan araştırmalar sonucu yalan haberleri kimlerin hangi niyetle yaptırdığı da anlaşılmıştır. Bu kişiler ve haber siteleri hakkında gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır. Tüm halkımıza duyrulur" mesajı yayınlandı. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
Orhan Gaga , Balya , Güncel

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