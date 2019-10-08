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Balya'da hasta nakil aracı ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Balıkesir'in Balya ilçesinde hasta nakil aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

08.10.2019 16:29Balya'da hasta nakil aracı ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Balıkesir'in Balya ilçesinde hasta nakil aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Halil Haney idaresindeki 35 KB 2015 plakalı otomobil, Çakallar Mahallesi mevkisinde Ferhat Torun'un kullandığı 34 DE 5314 plakalı hasta nakil aracıyla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler Haney ve Torun ile ile otomobilde bulunan Yahya Kızıl, İsmet Aydın, Bülent Kuzu ve Mevlüt Alkır,yaralandı.
Balya Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Balıkesir, Balya, Güncel

Kaynak: AA

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