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Balya'da masa tenisi turnuvası düzenlendi

Balya ilçesinde, Şamile Altıntaş İlkokulunda Yetenek 10'la gelecek projesi kapsamında masa tenisi turnuvası düzenlendi.

03.12.2019 10:02 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:07Balya'da masa tenisi turnuvası düzenlendi
ilçesinde, Şamile İlkokulunda Yetenek 10'la gelecek projesi kapsamında masa tenisi turnuvası düzenlendi. Dezavantajlı bölgelerdeki öğrencilerin sporla buluşmalarını ve bilinçli sporcuların yetiştirilmesini amaçlayan Yetenek 10'la gelecek projesi kapsamında Balya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvada büyük heyecan yaşandı.

Şamile Altıntaş İlkokulunun ev sahipliğinde gerçekleştirilen turnuvaya küçük kızlar, küçük erkekler, yıldız kızlar ve yıldız erkekler dalında çok sayıda öğrenci katıldı. Proje kapsamında düzenlenen maçları Balya Kaymakamı Burak Keser ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kürcen de takip etti. Turnuvalar sonunda, düzenlenen ödül töreninde kısa bir konuşma yapan Kaymakam Keser, turnuvaya olan ilgi ve katılımdan dolayı tüm öğrencilere teşekkür etti.

Kaymakam Burak Keser, "Sizler, bu ülkenin geleceğisiniz. Zihinsel ve fiziksel olarak gelişmiş, sağlıklı, yetenekli bireyler olarak yetişmeniz hem sizin hem de ülkemizin geleceği için çok önemlidir. Bu nedenle spor ve sanata yönelmeniz; hem mutlu bir çocukluk geçirmenize hem de iyi yetişmiş bireyler olmanıza katkı sağlayacaktır. ve sanattan asla vazgeçmeyin." dedi. Organizasyon için İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kürcen ve Şamile Altıntaş İlkokulu Müdürü Şahin Uçar'a da teşekkür eden Kaymakam Keser başarılı öğrencilere ödüllerini takdim ederken, Balya'da spor ve sanat etkinliklerinin devam edeceğini söyledi. Keser, Bengi Projesinin tüm hızıyla sürdüğünü anlattı - BALIKESİR

Altıntaş, Balya, Spor

Kaynak: İHA

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