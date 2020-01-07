Balya'da taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Balıkesir
'in Balya
ilçesinde yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Balya'da taşımalı sistem kapsamındaki öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildi. Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, "Balya ilçesinde kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsal mahallelerden Çamucu, Farsak, Çamavşar, Dörtyol
, Yaylacık, Bengiler kırsal mahallerinde taşıma ile ilçe merkezindeki okullara gelen öğrencilerimiz için 07.01.2020 Salı günü eğitim-öğretime ara verilmiştir" açıklaması yapıldı. - BALIKESİR