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Balya'da taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Balıkesir'in Balya ilçesinde yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

07.01.2020 13:01 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:06 Balya'da taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
'in ilçesinde yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Balya'da taşımalı sistem kapsamındaki öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildi. Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, "Balya ilçesinde kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsal mahallelerden Çamucu, Farsak, Çamavşar, , Yaylacık, Bengiler kırsal mahallerinde taşıma ile ilçe merkezindeki okullara gelen öğrencilerimiz için 07.01.2020 Salı günü eğitim-öğretime ara verilmiştir" açıklaması yapıldı. - BALIKESİR

Balıkesir, Dörtyol, Balya, Güncel

Kaynak: İHA

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