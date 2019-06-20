Balyoz davasına bakan 50 hakim ve savcıya iddianame

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Balyoz davasına bakan 50 hakim ve savcı hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede 37 hakim ve savcının ağırlaştırılmış müebbet ile 27 yıl hapsi, 12 hakim ve savcının ise ağırlaştırılmış müebbet ve 37 yıl hapsi talep edildi. Balyoz davası soruşturma savcısı Mehmet Ergül'ün ise 28 yıl 8 ay hapis ile cezalandırılması istendi.



Tamamına yakını FETÖ iddiasıyla ihraç edilen Balyoz davasına bakan 50 hakim ve savcı hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı.



İddianamede emekli Orgeneral Çetin Doğan, hayatını kaybeden Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Özden Örnek, emekli Koramiral Kadir Sağdıç, emekli Albay Dursun Çiçek, emekli Albay Cemal Temizöz, emekli Koramiral Deniz Cora, emekli Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 113 kişi 'müşteki' olarak, 50 hakim ve savcı ise şüpheli sıfatıyla yer aldı. İddianamede 19 sanık ise firari olarak açıklandı.



Fetullahçı Terör Örgütü hakkında ayrıntılı bilgiler ile başlayan 56 sayfalık iddianamede Balyoz davasına bakan Cumhuriyet Savcılarının objektiflikten uzak, etkin olmayan, peşin hükümlü olarak şüphelilerin baştan itibaren suçlu ilan edildiği bir soruşturma yürüttükleri ve hukukilikten uzak keyfi davranışlarıyla Fetullahçı Silahlı Terör Örgütünün amaçları doğrultusunda hareket ettikleri aktarıldı.



İddianamede soruşturma ve kovuşturmada görev alan cumhuriyet savcıları ve hakimlerin yaptığı yargılamanın hukuka ve adil yargılamaya aykırı olduğu ve görevlerini yasa ile belirlenen usul ve esaslar dışına çıkarak gerçekleştirdikleri de anlatıldı.



İddianamede Ali Alçık, Alpaslan Uz, Dursun Ali Gündoğdu, Eşref Aksu, Fatih Mehmet Uslu, Hadi Çağdır, Hikmet Şen, Hüsnü Çalmuk, İbrahim Balık, İdris Asan, Kazım Kahyaoğlu, Mehmet Ekinci, Mehmet Erdoğan, Mehmet Hamzaçebi, Menekşe Uyar, Mesut Özcan, Mustafa Başer, Mustafa Boz, Muzaffer İren, Nurullah Çınar, Osman Kaya, Resul Çakır, Rüstem Eryılmaz, Savaş Çelik, Sedat Sami Haşıloğlu, Seyfettin Mermerci, Vedat Dalda, Yakup Hakan Günay, Abdullah Öztürk, Birol Bilen, Davut Bedir, Gökmen Demircan, Mehmet Karababa, Mehmet Uğurlu, Metin Özçelik, Nalan Can, Süleyman Pehlivan hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'görevi kötüye kullanma', 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından 10 yıldan 27 yıla kadar, 'anayasayı ihlal etme' suçundan ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.



Şüpheliler Ali Efendi Peksak, Ali Haydar, Aytekin Özanlı, Bilal Bayraktar, Fikret Seçen, Hüseyin Ayar, Hüseyin Kaplan, Mehmet Berk, Mehmet Murat Yönder, Murat Üründü, Ömer Diken ve Savaş Kırbaş hakkında da iddianamede 'devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'görevi kötüye kullanma', 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından 15 yıldan 37 yıla kadar, 'anayasayı ihlal etme' suçundan da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.



İddianamede Balyoz davası soruşturma savcısı Mehmet Ergül hakkında ise, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'görevi kötüye kullanma', 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme' ve 'devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama' suçlarından 10 yıl 10 aydan 28 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep edildi.



Öte yandan kabul edilen iddianamenin sanıklarının 1. sınıf hakim ve savcı olması nedeniyle yargılamaları Yargıtay tarafından yapılacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA