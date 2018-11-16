Balyoz" Hakimi Diken'in Fetö'den Yargılandığı Dava

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hakkında dava açılan "Balyoz darbe planı davası" hakimi eski İstanbul
10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Diken
'in yargılanmasına devam edildi. İzmir
16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Diken ve avukatı hazır bulundu.
Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayda alınan duruşmada, cumhuriyet savcısı M.S. tanık olarak verdiği ifadede, 2011-2014 arasında görev yaptığı Bartın
'da sanık Diken'le birkaç kez görüştüğünü, sanığın FETÖ ile bağlantısı olup olmadığına ilişkin bilgisi olmadığını beyan etti.
Bartın Adliyesinde, 17-25 Aralık
2013 sürecinin ardından verilen bir yemek sırasında Diken'in de olduğu bir arkadaş grubunun, hükümet aleyhine konuşmalar yaptığını, gruptan birinin, "Recep Tayyip Erdoğan
gitmeden yargının hali düzelmez." şeklinde ifadeler kullandığını ileri süren M.S, bu sözü söyleyenin Diken olmadığını kaydetti.
İddia makamının, sanığın tutukluluk halinin devamına ilişkin mütalaasının ardından söz alan Diken, tanık M.S'nin ifadesinde yer ve zaman kavramının olmadığını iddia ederek gerçek olmayan ve çelişkili olan tanık ifadesinin delil olarak değerlendirilemeyeceğini savundu.
Diken, iddia makamının mütalaasına katılmadığını beyan ederek, "FETÖ ile hiç alakam olmadı. FETÖ ile bağlantım olduğuna ilişkin somut bir delil yok. Çocuklarım bu örgütün okullarına gitmedi. ByLock kullandığıma ilişkin bir tespit yok. FETÖ'ye bir sempatim bile yok. Katalog evliliği yapmadım. Üniversite yıllarında örgütün ev ve yurtlarında kalmadım. Tahliyemi istiyorum." dedi.
Mahkeme heyeti, Diken'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında "Balyoz davası"na bakan eski İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Diken, 17 Temmuz 2016'da Uşak
'ta yakalanmıştı.
Cumhuriyet Savcısı, tutuklu sanık Diken hakkında "silahlı terör üyesi olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açmıştı.