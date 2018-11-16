Balyoz' Hakimine Tahliye Yok

16 Kasım 2018 Cuma 16:51



16 Kasım 2018 Cuma 16:51

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan 'Balyoz darbe planı davası' hakimi, eski İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Diken'in yargılandığı duruşmada tahliye talebi reddedildi. Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hakkında dava açılan 'Balyoz darbe planı davası' hakimi, eski İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Diken'in hakkında 'silahlı terör üyesi olmak' suçlamasıyla açılan davaya devam edildi. İzmir 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Diken ve avukatı katıldı. Duruşmada, Cumhuriyet Savcısı M.S. tanık olarak verdiği ifadede, 2011-2014 arasında görev yaptığı Bartın'da sanık Diken'le birkaç kez görüştüğünü, sanığın FETÖ ile bağlantısı olup olmadığına ilişkin bilgisi olmadığını söyledi. Bartın Adliyesinde, 17-25 Aralık 2013 sürecinin ardından verilen bir yemek sırasında Diken'in de olduğu bir arkadaş grubunun, hükümet aleyhine konuşmalar yaptığını, gruptan birinin, "Recep Tayyip Erdoğan gitmeden yargının hali düzelmez" şeklinde ifadeler kullandığını iddia eden M.S., bu sözü söyleyenin Diken olmadığını anlattı. İddia makamının, sanığın tutukluluk halinin devamına ilişkin mütalaasının ardından söz alan Diken, tanık M.S.'nin ifadesinde yer ve zaman kavramının olmadığını savunarak, gerçek olmayan ve çelişkili olan tanık ifadesinin delil olarak değerlendirilemeyeceğini savundu. Diken, iddia makamının mütalaasına katılmadığını da söyleyerek, "FETÖ ile hiç alakam olmadı. FETÖ ile bağlantım olduğuna ilişkin somut bir delil yok. Çocuklarım bu örgütün okullarına gitmedi. ByLock kullandığıma ilişkin bir tespit yok. FETÖ'ye bir sempatim bile yok. Katalog evliliği yapmadım. Üniversite yıllarında örgütün ev ve yurtlarında kalmadım. Tahliyemi istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, Diken'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.(Ali Gözeten/İHA)