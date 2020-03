Bana Bir Aşk Şarkısı Söyle Filmi

Bana Bir Aşk Şarkısı Söyle Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.

Emre, arkadaşı Hakan ile birlikte bir restoranın motor kuryesi olarak çalışır. Güzel bir sese sahip olan ve şarkı söylemeyi seven Emre, fırsat buldukça Cennet Çocukları isimli çocuk esirgeme yurdunda kalan çocuklara konser verir. Emre’nin başarılı bir şarkıcı olacağını düşünen televizyon yapımcı olan Ayla ise Emre’yi destekleyerek onun üne kavuşmasını sağlar. Ayla’nın Emre hakkındaki düşünceleri sadece iş ile ilgili değildir. Genç kadın içten içe Emre’yi sever ancak Emre’nin ona karşı hiçbir ilgisi yoktur. Bu sırada Delara isimli İranlı bir kız ve kardeşi Hamed, bir temizlik fabrikasının şubesini açmak için İstanbul’a gelir. Yaşanan bir olay Delara ve Emre’nin bir araya gelmesine neden olur. Ancak onların yakınlaşmasından rahatsız olan Ayla, bu durumu engellemeye kararlıdır. İranlı yönetmen Mehrdad Ghaffarzadeh’in yönetmen koltuğunda oturduğu film de, Emre karakterine Yusuf Çim hayat veriyor. Delara rolünü ise İranlı Afsaneh Pakru’nun canlandırdığı film in kadrosunda Ali Burak Ceylan, Hazal Türesan, Ayşen İnci, Semra Dinçer gibi isimler yer alıyor.Mehrdad GhaffarzadehSertaç BaycanYusuf Çim, Afsaneh Pakru, Ali Burak Ceylan, Hazal Türesan, Ayşen İnci, Semra Dinçer, Pejman Bazeghi, Çinare Melikzadeh, Aytak Javid NejadRomantikBana Bir Aşk Şarkısı SöyleHüzzam Film2019TürkiyeTürkçe116 dk.TME (The Moments Entertainment)29.03.2019